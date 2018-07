Ronaldo tem planos de assumir a CBF

Ronaldo está pronto para assumir o comando da CBF, se for preciso. Ele tem comentado isso a amigos. E faz parte de seus planos levar para a entidade máxima do futebol brasileiro gente em quem confia. Entenda-se: amigos de dentro e fora do futubol. A Copa de 2014 é apenas parte dos planos e interesses de Ronaldo para sua carreira de dirigente esportivo.

O caminho está sendo preparado para que o Fenômeno tome conta de tudo. Carisma para isso ele tem de sobra. Entendimento do futebol brasileiro também, apesar de ter jogado anos na Europa. Goza ainda de prestígio na Fifa e também entre os dirigentes internacionais, como Michel Platini, da Uefa.

Ronaldo também já diagnosticou entre seus pares dirigentes do futebol nacional muito amadorismo, pouca habilidade e quase nenhuma liderança. Ricardo Teixeira deixou um buraco enorme em seu terreno. Isso explica, de certa forma, a preferência de momento pelo presidente da FPF, Marco Polo del Nero, agora homem forte da Fifa, que se destaque nesse mar sem ondas. O fato é que todos só olham para o próprio umbigo. E assim devem continuar. Refiro-me aos presidentes das federações estaduais.

Se nada mudar nos próximos dois anos, até janeiro de 2015, e se Ronaldo permanecer no Brasil depois da Copa que ajuda a organizar, é bem provável que ele consiga seus objetivos de comandar a CBF. Ele terá esse período para se fazer o Escolhido.

A CBF organiza a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E respalda todos os torneios estaduais, como o Paulistão, além, é claro, da Libertadores.