Saiu Pratto e chegou Diego Souza. Só falta agora o São Paulo confirmar Scarpa com o Flu

Conforme informado neste blog, ao São Paulo não teve forças para segurar Lucas Pratto, e também foi ao Recife buscar Diego Souza. No meu modo de ver, perdeu mais com a saída de Pratto do que ganhou com a chegada de Diego Souza. Mesmo assim, não dá para afirmar que o time enfraqueceu. Pratto vivia jejum de gols. Fez 14 em sua passagem pelo Morumbi. Começou arrasador, mas perdeu o gás como o time em 2017. Tudo vai depender da cabeça de Diego Souza, um jogador sem camisa. Atacante e meia, ele não se identificou até hoje com nenhum clube, nenhuma bandeira, nenhuma camisa. Entrou e saiu sem virar astro. Vasco, Palmeiras, Sport…

Talvez ele consiga isso no São Paulo. Pratto virou referência logo de cara, com seu jeito brigador e fazedor de gols.

O fato é que a diretoria do São Paulo ganhou mais dinheiro para gastar – lembrando que faz parte do discurso do presidente Leco de investir parte do dinheiro das vendas no pagamento das dívidas do clube. Gustavo Scarpa é a bola da vez. O blog adiantou também que tudo estava acertado com o meia. Continua. O São Paulo foi íntegro e também tratou com o Fluminense, com quem o jogador tem contrato. Sua chegada está próxima. O Flu não tem saída. Precisa do dinheiro da venda e está em débito com o jogador, que não quer mais ficar nas Laranjeiras. Não há clima para que Scarpa continue no Fluminense.