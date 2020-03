Sampaoli baixa pedida e Atlético-MG contrata bom treinador depois de errar com Dudamel

Sampaoli só está de volta ao futebol brasileiro porque caiu na real e baixou sua pedida após levar o Santos ao segundo lugar no último Brasileirão. O treinador argentino demorou para encontrar novo emprego porque queria ganhar perto dos R$ 2 milhões por mês, dinheiro que pagaria toda a sua comissão. O Palmeiras não aceitou. O Santos já sabia que não teria condições e nenhum outro time do País resolveu investir tão alto, não porque não quisesse, mas porque não havia dinheiro para tanto. O acordo agora com o Atlético-MG só deu certo porque o treinador baixou seu pedido para R$ 1,1 milhão mensal. A diretoria do time mineiro não revela cifras.

Sampaoli também aproveitou a brecha e o desespero do Atlético-MG, que errou feio com Dudamel. O técnico venezuelano não teve tempo para nada, mas havia muitas críticas em relação ao seu jeito de trabalhar dentro do próprio clube de Belo Horizonte. Não agradou e amargou resultados ruins, combinação perfeita para a demissão. Não concordo com uma diretoria que contrata e um mês depois demite. Para mim, o diretor que contratou deveria colocar o cargo à disposição e pegar o seu boné também. Mas isso nunca ocorre. Em clube nenhum.

O fato é que vencida a dificuldade financeira, a expectativa de Sampaoli fazer um bom trabalho é gigantesca. O elenco do Atlético-MG é melhor do que era o elenco do Santos. Daí a esperança de bons resultados do novo treinador em Minas. Os atleticanos estão animados. Os jogadores estão animados, O próprio Sampaoli sabe das suas condições. Já conhece o futebol brasileiro suficientemente para apontar caminhos e se preocupar com os adversários. Se tudo der certo, vai se rivalizar no Campeonato Brasileiro com Flamengo, Palmeiras e Grêmio, os times que vejo hoje mais arranjados.