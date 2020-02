Santos e Pacaembu se acertam para fazer ao menos dez jogos no estádio nesta temporada

O Santos acertou acordo para mandar ao menos dez partidas nesta temporada no Pacaembu, agora não mais municipal e sob nova gestão. O primeiro jogo em São Paulo do time praiano está marcado para o dia 29, no clássico com o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Vale lembrar que confrontos deste porte. o Ministério Público, a polícia militar e a Federação Paulista de Futebol determinam torcida única. O acordo é bom para as duas partes. O Santos tem a possibilidade de fazer rendas maiores, com mais público, e o estádio preenche sua agenda antes de as obras começarem. Os valores do negócio não foram revelados.