Santos e Palmeiras agora têm 8 títulos brasileiros

A CBF vai corrigir uma injustiça de anos no futebol brasileiro: reconhecer os vencedores da Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa, que depois passou a ser chamado de Taça de Prata, como autênticos campeões brasileiros. O Brasileirão, nos moldes que conhecemos, foi instituído em 1971. E os campeões nacionais das décadas anteriores nunca puderam se vangloriar do feito. Pelé, por exemplo, não era campeão brasileiro. O Robertão e a Taça Brasil não tinham o mesmo significado para o torcedor. Nem para a própria CBF.

A entidade então decidiu regulamentar os torneios que eram nacionais. De um dia para o outro, o Santos ganhou seis títulos brasileiros. O Palmeiras, mais quatro. E assim por diante. Dessa forma também, o Bahia, campeão da Taça Brasil em 1959, roubou do Atlético-MG a honra de ter sido o primeiro campeão brasileiro. O Galo ganhou a edição do Brasileirão de 1971. A cerimônia de oficialização deve ficar para o dia 21. Veja os novos campeões brasileiros:

Santos – 6 titulos

Palmeiras – 4 títulos

Cruzeiro – 1 título

Botafogo – 1 título

Fluminense – 1 título

Bahia – 1 título

O que era:

Taça Brasil

Competição disputada em sistema de copa entre 1959 e 1968. Reunia as equipes campeãs estaduais do Brasil. Foi criada pela CBD (atual CBF) para indicar os representantes brasileiros para a Libertadores. Embora fosse organizada em caráter oficial, a CBF não a reconhecia como torneio oficial. Foi o torneio precursor do Roberto Gomes Pedrosa, que, por sua vez, foi o precursor do Campeonato Brasileiro.

Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Taça de Prata)

Disputa nacional de 1967 a 1970, antes da criação do Campeonato Brasileiro. Em 1967, foi organizado pelas federações carioca e paulista, e a partir de 1968, pela CBD. O nome foi uma homenagem ao goleiro Pedrosa, do São Paulo e da Seleção (Copa de 1934), que morreu em 1954 como presidente da FPF. Em sua segunda edição, o torneio passou a ser conhecido como Taça de Prata. É considerado o embrião do Brasileirão, e reunia os principais clubes do Brasil: Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, Portuguesa, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Bangu, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético-MG, Ferroviário. Depois, Bahia, Náutico e Atlético-PR.