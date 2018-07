Santos reúne num vídeo os melhores momentos da vida de Gabigol dentro da Vila Belmiro. O atacante, de 19 anos apenas, foi vendido para a Inter de Milão por R$ 91 milhões. Recentemente, ajudou a seleção a ganhar a medalha de ouro na Olimpíada do Rio. Fica a gratidão do Santos e o desejo de sucesso no futebol italiano.