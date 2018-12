São Paulo acerta com Pablo, do Athletico-PR, e ainda pensa em dois jogadores de fora

O São Paulo contratou o atacante Pablo, do Athletico-PR, e assim ganha ótimo reforço para a temporada de 2019. Ele tem 26 anos. O clube vinha negociando com o jogador e seus representantes fazia algum tempo, desde que o presidente admitiu que tinha dinheiro para reforçar o elenco. Jardine já sabe da boa nova. Oficialmente, as partes farão o anúncio em breve. O São Paulo ainda trabalha nos bastidores para deixar o elenco com algumas outras caras novas. Hernanes é um eterno desejo do clube. Não é fácil competir com o dinheiro da China, mas a possibilidade de o meia voltar não está descartada.

Antes de Pablo, Calleri era outra opção. O atacante argentino deixou saudades no Morumbi e não se firmou na Europa, como ele queria. Jogar no Brasil seria uma ponte para a seleção de seu país, em nova fase de formulação para a Copa do Catar. O São Paulo ainda precisa decidir sobre quem será seu goleiro. Com a saída de Cidão, a posição fica para Jean, que também não tem a confiança do torcedor.