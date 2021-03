São Paulo arma estratégia de guerrilha para manter Daniel Alves na folha de pagamento

Não está fácil para o São Paulo costurar uma estratégia financeira para bancar Daniel Alves na temporada. Há muito desejo de todas as partes para que ele continue no clube, ajude o time e faça a vez de capitão para Hernán Crespo. O clube tenta armar uma estratégia de guerrilha para arrumar dinheiro. Não é pouco. Ele veio com vencimentos da Europa, altos para os atuais padrões do futebol brasileiro da atualidade. Daniel tem contrato por mais dois anos, até 2022, e um contrato assinado. Em campo, parece que tudo está mais bem encaminhado. Crespo conta com ele e toda a diretoria de futebol entende sua importância.

Foto: Estadão Conteúdo

O problema é o dinheiro, ou a falta dele. O São Paulo faz as contas para saber de onde vai tirar a verba. Há ainda negociações do que ficou para trás em 2020. O mercado é um caminho, mas existe o receio de mais endividamento. Sem público, parte das receitas não entram. Há patrocinadores caindo fora e outros em fase de renegociação. Não está descartado a velha promessa de encontrar um parceiro só para Daniel Alves.

O rendimento do time nesse começo de Paulistão pode ajudar. O Estadual é o maior objetivo do São Paulo. Está mais próximo e é mais fácil. Teoricamente. O time não ganha nada desde 2012. Isso incomoda muita gente no Morumbi, inclusive o novo presidente Julio Casares. A ideia é compor um pacotão para Daniel até o fim do Regional. Embora o cenário financeiro não seja positivo, ninguém jogou a toalha ainda. As conversas são francas e boas, como devem ser. Daniel pode repensar seus vencimentos para ficar. O São Paulo promete fazer de tudo para mantê-lo.

Quando chegou, o próprio Daniel disse que faria de tudo para se manter e lutar pelo clube, o que tempo que conseguisse. Ele não é um jogador em fim de carreira. Longe disso. Daí a necessidade e entendimento do São Paulo de tratá-lo com o peso da história que carrega. O São Paulo ficaria mais fraco sem ele nesse momento. Na primeira rodada do Paulistão, segundo o Footstats, Daniel deu 119 passes certos, sete passes para finalização de companheiros e cinco cruzamentos certeiros. Na temporada 2020, fez 52 jogos.