São Paulo começa a pensar em 2018: Lucca e Victor Ferraz estão na mira

Depois de garantir sua permanência na Séria A do Campeonato Brasileiro, a diretoria do São Paulo começa a mexer os pauzinhos no sentido de fortalecer o time para 2018. O técnico Dorival Junior voltou a dobrar a direção nesta reta final de temporada e, como tem contrato, permanecerá no Morumbi. Havia uma certa resistência de alguns cardeais ao seu trabalho. Em princípio, não há mais.

O volante Jucilei é o primeiro da fila para ter a vida regularizada. O jogador quer ficar e está sendo convencido disso. Ocorre que há um dinheiro para ele receber na China. O São Paulo acertaria parte desse valor caso o atleta abrisse mão dele diante dos chineses. Assim, ele estaria livre para ficar. Ou ao menos esticar sua permanência por mais uma temporada.

O lateral Júnior Tavares poderá ser arrolado em negociação envolvendo o atacante Lucca, da Ponte Preta, rebaixada para a Segundona no fim de semana. A trama ainda envolve o contrato de Hudson com o Cruzeiro. O São Paulo entende que o lateral poderia ser moeda de troca na negociação. Por fim, uma fonte me disse que o lateral Victor Ferraz (foto), hoje do Santos, pode parar no Morumbi. O São Paulo estaria pensando numa brecha do contrato do jogador. Fontes ligadas ao São Paulo informam que entre o clube e o lateral está tudo acertado.