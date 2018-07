São Paulo começa a pensar em Cuca e Palmeiras ofereceu R$ 800 mil para Mano Menezes

Uma nova dança de cadeiras deve movimentar o futebol brasileiro após o término do Nacional. O nome de Cuca está forte no São Paulo, para ocupar a vaga de Dorival Jr. Nada está decidido ainda, mas tem muitos cardeais incomodados com o trabalho do treinador tricolor. Cuca está desempregado após sair do Palmeiras.

A diretoria do Palmeiras também trabalha para saber se aposta ou não em Alberto Valentim. O clube queria muito Mano Menezes. Chegou a oferecer R$ 800 mil de salário e mais premiação por conquistas. Mano renovou com o Cruzeiro por R$ 650 mil. Ele já tem a Libertadores no calendário de 2018. Há quem diga no Palmeiras que o time precisa de um treinador mais formado, cascudo para lidar com o vestiário. Não quer correr o risco de começar errado, como entendem que foi com Eduardo Baptista neste ano. A conclusão hoje é que ela ainda não tinha estofo para um Palmeiras em temporada de grandes sonhos.

No Santos, é muito difícil que Levir continue. Ele termina a temporada e negocia sua saída. O Santos queria fazer a troca semana passada, mas só fará ao término do Brasileirão.