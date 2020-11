São Paulo e Corinthians, dois rivais paulistas, vivem posições opostas no Brasileirão

A distância entre São Paulo e Corinthians no Brasileirão é quilométrica. Um não consegue ver o outro no caminho na competição, nem de longe. E minha percepção é que o time do Morumbi apanhou muito mais da mídia e dos torcedores do que seu adversário do Parque São Jorge.

O São Paulo enfrenta o Ceará nesta quarta-feira olhando para cima, para a ponta da tabela, para voos mais altos e em céu de Brigadeiro. Na conta das partidas não disputadas, ganhando os jogos que lhe faltam, são três, contando o do Ceará, o São Paulo poderia bater nos 46 pontos, sete a mais do que o líder Atlético-MG, com 39.

É claro que não dá para festejar pontos não jogados. Seria um erro. Mas a possibilidade de somar os 46 pontos são reais. Isso daria ao time de Fernando Diniz uma vantagem fantástica na tabela. O São Paulo é candidato ao título e isso parece claro para todos, principalmente para o seu torcedor, que parou de chutar o portão do CT da Barra Funda e agora reconhece na equipe alguma coisa boa. O São Paulo tem duas derrotas no Brasileirão. É o time que menos perdeu. Isso não é pouco.

Por isso também que ele olha para o Corinthians com certa soberba. ‘Olha onde estou’. Não dá. O time de Mancini está muito atrás na classificação, sobrando a curva. O Corinthians enfrenta o Coritiba na condição de rivais direto na luta para escapar da zona da degola. Em outros tempos, não eram rivais. O time do Paraná está em 18º lugar, com 20 pontos. O time paulista tem 26, na 14ª posição. Um tropeço reduz bem a distância entre ambos. E afundaria o Corinthians, que tem hoje como adversários todos da parte inferior da tabela: Botafogo, Vasco, Coritiba, Ceará e Sport. O Goiás está mais para baixo.

AO VIVO CEARÁ X SÃO PAULO

AO VIVO CORITIBA X CORINTHIANS