São Paulo encaminha acerto com o goleiro Vanderlei, do Santos, para 2019

O São Paulo está otimista com a possibilidade de contratar o goleiro Vanderlei, do Santos, para 2019. O jogador está na Vila Belmiro desde 2015 e sempre foi referência na equipe pela suas defesas e comportamento simples e efetivo. Os clubes já se reuniram para direcionar uma possível transferência pensando em 2019. Ocorreu quarta-feira passada. Em princípio, não teria empecilhos por parte dos presidentes. Vanderlei se coloca à disposição. Pessoas ligadas ao goleiro entendem que seria um bom momento para trocar de clube, com a possibilidade ainda de se firmar no time do Morumbi.

Desde a saída de Rogério Ceni, o São Paulo procura um substituto para o goleiro. Nunca achou. Denis, Renan, Sidão, Jean, nenhum deles mostrou-se em condições de assumir a posição sem fazer o torcedor sofrer. Nenhum deles passou confiança. A diretoria do São Paulo colocou na cabeça que precisa de um goleiro pronto, que chegue, vista a camisa e faça história no clube. Não há tempo para preparar alguém. E das bases, por enquanto, não há perspectiva.

Não faz muito tempo, o São Paulo esteve atrás de Walter, ex-Corinthians e reserva de Cássio. Mas o negócio não deu certo e o clube do Morumbi foi se ajeitando com Sidão e Jean, os dois goleiros que mais atuam. No fim de semana, Jean foi escolhido pelo técnico Aguirre para jogar, conseguir uma sequência de partidas, mas ele acabou sendo expulso e terá de dar novamente o posto para Sidão.