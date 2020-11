São Paulo engole o Flamengo, que tropeça em sua soberba dentro do Maracanã

O Flamengo tropeçou em sua própria soberba dentro do Maracanã. Apanhou de 4 a 1. Mas também encontrou um São Paulo bem postado, sem tantos erros defensivos desta vez e com fome de bola, gana de vencer seu oponente, subir na tabela, mostrar um caminho mais sólido para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Flamengo se lambuzava de mel, o São Paulo era um time operário, que tinha em Volpi seu funcionário do mês – ele pegou dois pênaltis, um de Bruno Henrique e outro de Pedro. Não seria demais dizer que são dois dos melhores jogadores do Fla.

O time de Fernando Diniz tinha sangue nos olhos. Os comandados de Domènec, uma feijoada na barriga. Foi a impressão passada durante dos 90 minutos. Um time queria ganhar, o São Paulo. O outro, dar espetáculo. O Flamengo tem essa condição. Seu elenco é muito bom de bola, mas a soberba desmorona condição. Tivesse jogado mais concentrado, o Flamengo teria, no mínimo, empatado o duelo com o São Paulo, porque perdeu dois pênaltis enquanto o adversário tinha três gols.

Diniz, de uns jogos para cá, conseguiu mudar a postura do seu São Paulo, achou Brenner, alterou a posição de Tchê Tchê, fez Daniel Alves ser mais participativo, entrar na área, e tratou de dar segurança para os meninos da defesa, que estavam errando e entrando na mira dos torcedores. Diniz não deve ficar no São Paulo após as eleições, mas está fazendo de tudo para entregar o bastão de forma digna e limpa, recebendo menos críticas.

A vitória sobre o Flamengo talvez tenha sido seu melhor momento na temporada, liderando um time corajoso e sem medo, trabalhador e consciente. Se mantiver essa regularidade, vai voltar a incomodar rivais mais bem cotados nas casas de apostas para ganhar o Nacional.