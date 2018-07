São Paulo investe R$ 5,5 bilhões para ter a abertura da Copa

Com a oficialização do Itaquerão na Copa de 2014, a cidade de São Paulo vive agora a expectativa de abrir a competição, ganhando a disputa com outras três interessadas de peso: Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Tamanha ansiedade gira em torno de um único motivo: São Paulo apresenta o maior orçamento geral (e não apenas esportivo) da competição. O gastos estipulados pela praça paulistana são de R$ 5,5 bilhões – R$ 2 bilhões a mais, por exemplo, do que o Rio de Janeiro, segundo colocado no ranking de investimentos para o torneio.

As garantias financeiras apresentadas pela Odebrecht no começo desta semana para viabilizar o estádio do Corinthians deram à cidade o empurrão de que ela precisava para se tornar a principal concorrente para receber o primeiro jogo da competição, que terá a Seleção Brasileira em campo – a anfitriã faz a primeira partida do Mundial. A decisão de qual cidade vai abrir o torneio, conforme reafirmou ontem a Fifa em comunicado oficial, só será conhecida em outubro.

Até lá, São Paulo pretende cumprir todos os requisitos exigidos pela entidade de Joseph Blatter e prometidos por seus mandatários. “Vamos investir R$ 420 milhões em obras na região, no polo de Itaquera, na Radial Leste, em viadutos e acessos. Não será somente na parte esportiva. Estamos otimistas. Vamos aguardar o pronunciamento da Fifa”, disse ontem o governador Geraldo Alckmin.

Os gastos de São Paulo com o polo de Itaquera, como se referiu o governador, e também com o restante da cidade virão de várias fontes. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, ajudará na conta com R$ 1 bilhão. Do BNDES virá mais R$ 400 milhões. Os governos estadual e municipal, juntos, engrossarão o montante com outro R$ 1,5 bilhão. O investimento nos aeroportos (Guarulhos e Viracopos) alcançará R$ 1,9 bilhão. E assim a cidade vai se credenciando para continuar a corrida na frente das concorrentes.

Todas essas informações são do Ministério do Esporte e do Tribunal de Contas da União. Representantes do Comitê Paulista da Copa de 2014 sabem que a viabilização do estádio é apenas um dos requisitos exigidos pela Fifa para que uma cidade ganhe o direito de abrir a competição mais importante do futebol. É preciso muito mais.

O primeiro jogo, além de ter como protagonista a seleção anfitriã em uma cerimônia que vai ecoar longe, recebe personalidades do futebol mundial, chefes de Estado, o estafe completo do Comitê Organizador da disputa, toda a “família Fifa” e ainda um contingente de cerca de cinco mil profissionais de imprensa de todas as partes. É, portanto, uma responsabilidade gigantesca. Tudo tem de funcionar como um relógio suíço. A cidade escolhida, como foi Johannesburgo na África do Sul, em 2010, vira o centro do mundo, sob a bandeira da Fifa. (reportagem assinada com Luiz Antônio Prósperi)