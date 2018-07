São Paulo namora Raí para o futebol em 2016

O presidente Leco esteve reunido com o ex-jogador Raí durante mais de duas horas e falaram muito do São Paulo, da nova fase do clube do Morumbi e de como o eterno craque tricolor poderia ajudar a equipe na próxima temporada. Leco busca referências para levar para dentro do CT da Barra Funda, sobretudo depois da aposentadoria anunciada de Rogério Ceni, que sempre exerceu essa função entre os jogadores do elenco. Raí poderia ajudar de diversas maneiras. Somente sua figura dentro de campo, nos treinamentos, auxiliando o trabalho do treinador, agora Doriva, já poderia alçar o elenco num outro patamar.

Sempre achei que os ex-craques dos clubes poderiam ter esse papel na ‘formação’ de jogadores. Imagina Raí orientando um jogador qualquer a cobrar faltas, e lembrar do seu gol no Mundial de Clubes da Fifa. Isso teria um peso importante para o jogador, fosse ele novato ou mais experiente. A conversa subiria de nível. Da mesma forma se um Rivelino pudesse fazer o mesmo no Corinthians, duas ou três vezes por semana.

A conversa de Leco com Raí teve esse propósito, e outros também. Raí poderia ajudar no departamento de futebol de modo geral. O craque tem um pé no PSG, da França, e poderia fazer a ponte entre os dois clubes: maneiras de treinar, situações táticas, modernidade nos CTs, venda de ingressos com carnê. Com sua experiência, Raí poderia modernizar o Morumbi.

Ocorre que ele tem outros compromissos na carreira de menino-propaganda, empresário e comentarista. Raí passará uma temporada na França aprendendo sobre, entre os coisas, marketing esportivo. E isso inviabiliza por ora a presença do ex-camisa 10 no CT. Mas não impede que Raí, nesse momento, possa colaborar com o futebol do São Paulo. Nessa conversa preliminar, é isso que ficou ajeitado. Mesmo na França, ajudará seu ex-clube de alguma forma a tomar o caminho das vitórias, conquistas e estabilidade política, como no seu tempo de jogador.