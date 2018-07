São Paulo não vai renovar com Lugano, tem tudo acertado com Bob e se reunirá com Calleri na sexta

O São Paulo não vai renovar o contrato de Lugano. O zagueiro tem vínculo com o clube até junho e depois terá de arrumar outro time para atuar. Lugano não deu sinais, tampouco declarações, de que pretende encerrar a carreira. Em suas entrevistas, o uruguaio sempre mostrou-se disposto para continuar no tricolor e em atividade. Ocorre que seu custo-benefício já não compensa mais. Ele foi importante nesta sua última passagem pelo Morumbi mais como um líder dentro do vestiário do que propriamente em campo. Jogou pouco e não voltou a repetir as boas atuações do passado. A diretoria conduz essa negociação com muita naturalidade.

Na próxima semana, o São Paulo terá dois encontros importantes. O primeiro deles é com o atacante argentino Jonathan Calleri. O jogador estará em São Paulo para tomar um café com o presidente Leco. Em princípio, trata-se apenas de uma visita de cortesia. Será na sexta-feira. Mas como a gente sabe que cortesia não faz muito parte do futebol, existe a possibilidade de as partes encontrarem uma brecha para negociação. Ele fez campanha ruim no West Ham, da Inglaterra, e poucos acreditam que seguirá na Liga Inglesa por qualquer outra equipe. Os agentes investiram 12 milhões de euros para colocá-lo no Maldonado e vão querer recuperar essa quantia. Ocorre que o São Paulo nem de longe tem esse montante, o equivalente a R$ 43 milhões. Mas os agentes também sabem que precisam colocar Calleri na vitrine novamente. É aí que entraria o São Paulo na história. Pelo menos até o fim do ano. Quem sabe! Oficialmente, o encontro é apenas de cortesia, para um café.

A diretoria do Morumbi acredita que perderá dois jogadores na janela de transferência da Europa: Rodrigo Caio e Luiz Araújo. Algumas consultas nesse sentido têm sido feitas ao clube. Nenhuma ainda fechada. O São Paulo também está bem próximo de anunciar Fernando Bob, da Ponte Preta, que pertence ao Internacional. Esse é o segundo encontro importante da semana. A transação já foi fechada. O clube apenas espera a autorização da Ponte Preta, que tem prioridade, mas não o dinheiro, para comprar o jogador. Há ainda um zagueiro perto de ser anunciado, mas o blog não conseguiu confirmar seu nome. É do futebol brasileiro. O volante Wellington também foi para o Vasco.

Como o blog anunciou há meses, Neilton deixou o São Paulo.