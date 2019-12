São Paulo tem tarefas difíceis para fazer dentro do seu elenco com jogadores ‘perdidos’

Bola da vez… O São Paulo tem algumas arestas para aparar em relação ao jogadores do elenco. Alguns deles terminaram a temporada em baixa e sem render o que o torcedor esperava. Em contrapartida, o clube, como todo ano faz, acena com a necessidade de ter de vender um ou outro para fazer caixa e assim fortalecer o grupo em 2020…. Esse discurso o são-paulino conhece muito bem.

Pode surpreender… Nem vejo o elenco tão ruim assim. Foi mal treinado e alguns atletas “desistiram”. Se encontrar o rumo, pode acabar com a fila sem conquistas, que já dura sete anos. Não é um dos melhores times de 2020, mas tem potencial para surpreender. O Paulista seria uma boa conquista.

R$ 80 milhões… Ocorre que não me parece muito inteligente por parte do clube vender jogador bom e útil em detrimento de quem não quer nada com nada. Antony é o jogador da vez no mercado europeu. Pode render até R$ 80 milhões. O São Paulo, sempre que pode, fala disso. Talvez na tentativa de convencer o torcedor de que Antony não fará falta. Pois penso o contrário. O São Paulo, com seu garoto bom de bola e mais maduro, tem muito mais chances de ganhar jogos e títulos do que sem ele. Negociar bons jogadores, na minha cabeça, só enfraquece o time.