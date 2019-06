São Paulo tem uma missão: acabar com a depressão de Hernanes e recuperá-lo em campo

Hernanes sempre foi um cara família. Cansei de ver fotos do jogador com seus filhos, e da felicidade que ele fala dos meninos. Ocorre que a distância da família tem mexido com a cabeça do jogador. Com as crianças na Itália com a mãe, o meia vive dias difíceis e não tem se reencontrado no meio de campo do São Paulo. Já era tempo de Hernanes estar fisicamente inteiro. Não se sabe ainda, no entanto, se ele consegue jogar duas partidas seguidas de 90 minutos em alto nível. Cuca sabe que a recuperação do time passa necessariamente pela recuperação do seu melhor jogador. Daí a necessidade de trabalhar o psicológico do atleta, de modo a fazer com que ele se concentre no trabalho. O São Paulo tem mais uma partida antes da parada do Brasileirão para a Copa América. O time joga contra o Atlético-MG na quinta-feira, fora de casa. No empate sem gols diante do lanterna Avaí, Hernanes não jogou porque ficou fora de treinos. Ele estava na Itália socorrendo um dos filhos que estava doente. Tudo o que Cuca quer é ver Hernanes sorrir de novo.