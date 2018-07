São Paulo vai para Portugal tentar comprar Maicon e Kelvin

Representantes do futebol do São Paulo estiveram em Portugal com ofertas para ter em definitivo os contratos de dois jogadores amarrados ao Porto: Maicon e Kelvin. Ambos estão no Morumbi na condição de empréstimo e já ‘passaram’ no teste. Maicon é dono da zaga. De estilo ‘xerifão’, o jogador assumiu a posição e ganhou a confiança do treinador e do comando do clube. Não há dúvidas de que sua presença mexe e ajuda também o elenco, carente de líder desde que Rogério Ceni pendurou as chuteiras. Entre outros, o São Paulo oferece Lucão na negociação.



Lucão sempre foi uma aposta do São Paulo, mas as partes entendem que ele seria o mais valorizado nesse momento para conseguir a transação. O beque caiu em descrédito com parte da torcida por causa de más atuações. Da mesma forma, Kelvin, que teve pouca chance no Palmeiras, também ganhou posição de Centurión e hoje é titular de Edgardo Bauza. Com ele, o time volta a jogar bem, tem mais velocidade e boa dose de improvisação – ele corre desenfreado para todos os cantos do campo. A diretoria do São Paulo já está decidida em suas opções. Só precisa agora conseguir fazer o negócio com o Porto.

Em princípio, o clube português pede 15 milhões de euros pelo zagueiro, com quem tem mais dois anos de contrato. É algo em torno de R$ 35 milhões. O São Paulo não tem este dinheiro. Nem terá. Daí sua intenção de incluir na trama jogadores novos, como costuma comprar o Porto. O vínculo de Maicon com o São Paulo vai até junho. A seu favor, há o fato de o Porto não contar mais com ele em campo.