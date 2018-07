Se o Palmeiras tiver de cair, que caia com dignidade

Falta bem pouco para que a diretoria do Palmeiras perca a dignidade que ainda lhe resta. Basta oficializar no STJD seu pedido de anulação do jogo com o Inter, derrota por 2 a 1, sábado, no Beira-Rio, para que isso aconteça. O prazo é nesta terça-feira. O Palmeiras cobra a anulação da partida porque o juiz não deu um gol de mão de Barcos. Se isso, de fato, ocorrer, o clube vai brigar por um gol irregular na tentativa de cancelar uma derrota e ter a chance de somar três pontos em novo confronto, o que lhe ajudaria em sua caminhada até aqui ruim, mas honrosa, para tentar escapar do rebaixamento.

Palmeiras alega que a informação do gol irregular não partiu da arbitragem, como deveria ser, mas de repórteres de campo. Isso, de acordo com as regras, não poderia acontecer. O Palmeiras defende que nenhum dos árbitros e auxiliares viu a jogada. De modo que não poderia ter anulado o gol, mesmo que ilegal.

Pode até ser. E pode mesmo existir essa brecha para que o Palmeiras busque a anulação da partida. Puro desespero de quem está prestes a ser rebaixado. O que o Palmeiras está propondo é o tapetão, e de segunda categoria, porque nem sabe se poderá ganhar do Inter em outra partida. Onde fica a dignidade do clube e de sua gente? Vale passar por esse carão para se salvar? Ou o melhor é cair com alguma dignidade e respeito? O torcedor deveria responder isso.

O palmeirense não suportaria mais esse fardo, o de perder o respeito diante de seus rivais. Uma conduta dessas pode até salvar a equipe da degola, mas mancha sua história. E tudo porque todos viram que o gol foi de mão e que, por isso, o juiz o anulou. O Palmeiras buscaria então na justiça esportiva o direito de validar o torto, o errado, o mal-feito. É o fim do mundo. A diretoria deveria esquecer esse assunto e focar sua salvação nas cinco partidas que ainda lhe restam, no 11 contra 11. E fim de papo.