Se os gremistas acham que foi normal o tratamento dado a Aranha, azar dos gremistas

Desta vez não houve injúria racial contra o goleiro Aranha, mas o tratamento dado ao goleiro do Santos em sua volta ao estádio em Porto Alegre está longe de ser apenas uma provocação contra o jogador do time rival. O que os gremistas fizeram foi encontrar um jeito, sem cometer crime, de mandar recado a todos os que condenaram as ofensas racistas do dia 28 de agosto, a todos que concordaram com a exclusão do time da Copa do Brasil e aos acham que o torcedor tem o direito de fazer o que quer nos estádios.

Se os gremistas acham que o tratamento dado a Aranha foi normal, azar deles. Pelo menos nesse jogo os dirigentes do clube e as pessoas de bem conseguiram ‘segurar’ a torcida em relação às ofensas racistas. Já é um começo. Xingar o rival, o chamado comportamento normal, como flagraram as câmeras de tevê nesta partida de quinta, foi a maneira encontrada pelos gremistas para condenar e marcar o jogador do Santos. Aranha terá de conviver com isso na Arena Grêmio até o fim de sua carreira, provavelmente, porque não imagino mudança de atitude dessa gente.

Não é o ideal, claro, mas ao menos não se trata de um crime racial. Não é respeitoso, claro, mas é a educação comum do torcedor brasileiro nos estádios. Não é diferente de corintianos, palmeirenses, cruzeirenses, santistas, são-paulinos… Foram provocativos o tempo todo, mas como disseram ‘foi um comportamento normal’. Que continuem assim então.