Se SC parou o Estadual que recomeçou, por que outros torneios vão ser retomados no Brasil?

Da série “me expliquem, por favor?” Se Santa Catarina parou o Estadual que recomeçou por causa da contaminação de covid-19 e do crescente aumento de casos no Estado, por que o futebol vai ser retomado em outras praças, como São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco…? Tem coisas que não entendo. Sei que sou voto vencido nesta discussão, mas não seria mais prudente esperar um pouco mais? Brasil e Estados Unidos são os países que mais têm mortos e contaminados pela doença nesse momento. Tanto lá quanto cá, os esportes serão retomados brevemente.



O Campeonato Paulista vai ser jogado na quarta-feira dia 22. O Rio já começou e nesta semana faz a decisão do Estado. Santa Catarina foi retomado e paralisado por causa da covid-19. Um jogador da Chapecoense, Roberto, está internado. Disse que luta contra a vida. Tomara vença. Um dia que um desses jogadores, por falta de sorte ou descuido, se contaminar, ele poderá repassar para vários outros em questão de horas. O torcedor quer ver futebol. Flamengo e Fluminense mostraram isso com suas audiências. Mas começar torto é começar errado.

Sei que é difícil insistir nisso quando tudo mais na cidade está reabrindo, de academias a parques, de clubes a salões de beleza. É difícil dizer “não” ao futebol, portanto. Há muitos interesses, de todos os lados. As entidades dizem tomar todas as precauções para não ter problemas. Mas insisto: em Santa Catarina também tomaram. Espero que não estejamos tomando caminhos errados nesse momento. Seria ruim saber mais para frente que a volta do futebol ajudou a contaminar e a matar muitos brasileiros. O esporte não tem esse espírito.