Aos poucos, o clima de Copa do Mundo vai tomando conta do frio time de Dunga. Hoje de manhã, o atacante Luís Fabiano fez seu primeiro treino com o restante do elenco. E não sentiu nenhum incômodo na coxa machucada. Deu saltos e correu normalmente. É mais um que se entrega ao treinador quase pronto. Resta ainda Kaká e os três da Inter de Milão: Julio Cesar, Maicon e Lúcio. O ambiente em Curitiba também vai tomando cara de equipe que se prepara para disputar um nova Copa. Há muita choradeira dos jornalistas sobre as condições de trabalho no CT do Caju. Não pode fazer nada praticamente. Os repórteres ficam confinados dentro de uma tenda para a entrevista coletiva, igual para todo mundo. O grupo fica em outro canto. A CBF vai liberando as imagens aos poucos. Rodrigo Paixa, assessor de imprensa, fica entre agradar a Dunga e aos jornalistas. É fogo cruzado. O que os leitores precisam saber é que eles terão informações do mesmo jeito, com ou sem a vontade e a ajuda de Dunga e de sua comissão. Sem informação ninguém vai ficar.