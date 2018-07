Sem medo e receio das divididas nos treinamentos da seleção

Da Granja Comary

No primeiro coletivo do time de Felipão na Granja Comary, além da definição da seleção que deverá estrear na Copa do Mundo contra a Croácia, o que se viu foram algumas jogadas duras e divididas ríspidas. Como foi o primeiro trabalho desse tipo, houve muitas desculpas entre os jogadores por parte dos que abusaram das entradas firmes e aceitação de desculpas dos que foram atingidos.

Felipão acompanhou a tudo atentamente, sem medo ou receio de perder atletas importantes. Até agora o Brasil, diferentemente de seus adversários no Mundial, ainda não sofreu nenhuma baixa. É preciso bater na madeira três vezes para que isso não aconteça. Ocorre que Felipão disse à Bandeirantes que não vai pedir para que seus jogadores tirem o pé nas divididas. Ele reconhece que o risco de contusão existe, sobretudo porque esses jogadores têm muito vigor físico e estão com bastante vontade de jogar e disputar todas as bolas. “Mas não vamos tirar o pé. Nem há como fazer isso”, disse o treinador, que na quarta-feira apareceu no mídia center da Granja Comary para um bate-papo com os jornalistas, mas que logo se afastou porque se sentiu pressionado pelos microfones e câmeras. Felipão queria apenas jogar conversa fora.

A seleção escalada por ele neste primeiro treino coletivo não apresentou surpresas, apenas confirmou suas apostas. O time é o mesmo que ganhou a Copa das Confederações. Anote aí:

Julio Cesar

Daniel Alves

Thiago Silva

David Luiz

Marcelo

Luiz Gustavo

Paulinho

Oscar

Hulk

Fred

Neymar