Será que dá para acreditar no Palmeiras? E em milagres?

Eu acredito! Disseram milhares de palmeirenses após a vitória magra e sofrida do time diante do Bahia, lá em Salvador. Para alguns era impossível perder a quarta seguida. O fato é que os três pontos conquistados no Pituaçu animaram o palmeirense a ponto de ele voltar a acreditar que a equipe consegue escapar da degola. Será?

Agora são seis pontos para o 16ª colocado, que é o próprio Bahia. São 29 pontos do Palmeiras contra 35 do Bahia. A briga pode estar entre esses dois times. Flamengo, Portuguesa e Ponte Preta correm risco. Faltam mais sete rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro.

O problema é a fragilidade desse Palmeiras.

O time ganhou do Bahia mostrando um futebol ruim e de pouca criatividade. A esperança do palmeirense se dá quase que exclusivamente pelo fato de estar a ‘apenas’ seis pontos de escapar do rebaixamento. Pode parecer fácil em comparação aos nove que estava antes da rodada. Mas é muito caminho para percorrer. Caminho duro.

Nas contas de Gilson Kleina, o Palmeiras deveria somar ao menos seis pontos nessas últimas três partidas. Ganhou três. Está devendo. O próximo adversário é o Cruzeiro, que ganhou do Corinthians por 2 a 0 e não corre mais risco algum nem briga por nada. Tem 40 pontos. Depois, o Palmeiras mede forças com o Inter, que perdeu na rodada para o Figueirense: 3 a 2. É um time bom, mas em fase ruim. O Palmeiras é um time ruim em fase ruim.

No caminho do Bahia há algumas pedreiras também: Corinthians e Grêmio. Duvido que o Corinthians se esforce para arrancar pontos do Bahia e assim ajudar o Palmeiras. No Grêmio eu confio. Mas mais que depender dos outros, o Palmeiras precisa somar seus pontos. Como perdeu três seguidas, pode ganhar três consecutivas também. Se isso acontecer, o palmeirense deve agradecer de joelhos. Seria um milagre.