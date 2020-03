Sinto falta de ver a turma do futebol no Brasil mais atuante nesse momento de tanto sofrimento

Cada um reage como quer e como manda sua consciência. E ninguém deve ser cobrado nesse momento de pandemia. Mas concordo com o que ouvi de Casagrande no Bem, amigos! sobre o posicionamento dos jogadores de futebol em relação a tudo o que está acontecendo no Brasil. Nem mesmo para decidir a redução dos salários enquanto essa quarentena durar eles aparecem. Estão em silêncio enquanto o mundo muda. Estão em suas próprias bolhas. Gostaria de ver nossos ídolos no futebol à frente de campanhas, de decisões importantes, de doações, enfim, de mais engajamento ao sofrimento do brasileiros, principalmente dos nossos mais idosos. Não entendam isso como uma cobrança. Como disse, cada um reage de uma maneira e não existe caminhos certos ou errados para enfrentar essa crise sem precedentes.

Só penso que o jogador também é um formador de opinião, um líder de multidão, responsável a dar exemplos para outros. Não pediram isso, mas é assim que é. Vi o ex-goleiro Marcos e seu amigo Fernando Prass em algumas movimentações nesse sentido. Li Neymar dizendo que vai ajudar favelas, não sei se no Rio ou em Santos, onde começou no futebol. Confesso não ter visto mais nenhum grande jogador tomar frente em ações relevantes. Para não ser injusto, desculpe se deixo escapar alguém. Provavelmente há alguns ajudando por aí, suas cidades ou comunidades onde moram. Perdão. Gostei muito da história do goleiro do Esportivo, de Bento Gonçalves, cidade que conheci há muitos anos e que ainda guardo boas lembranças, ajudando como auxiliar de pedreiro na construção de leitos para um hospital. Exemplo que ele vai carregar para sempre e contar para filhos e parentes com orgulho.

Não vejo essa fibra, no entanto, nos grandes jogadores, aqueles a quem a torcida aplaude com fervor nos estádios lotados. Galvão Bueno, da Globo, comentou no mesmo Bem, Amigos! que se tornou mensageiro de um programa de alimentação nas favelas do Rio. Grande gesto. Disse, no entanto, que também esperava mais da classe dos jogadores. Provocou, mas não teve retorno. Tomara nossos jogadores, heróis para muitos no futebol, repensem por si só esse posicionamento de “não é comigo” e apareçam para um alô, seja ele qual for. Gostaria de também ter orgulho deles como cidadãos brasileiros em meio todo esse sofrimento, mortes e caos.