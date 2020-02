Sob nova direção, Portuguesa tenta se reerguer com ajuda de patrocinador

Está em marcha novamente no Canindé parceria da Portuguesa com Grupo Graal. O negócio está sendo tocado pelo novo presidente do clube, Antônio Carlos Castanheira, que venceu de forma conturbada as últimas eleições. A parceria leva um dinheiro para o Canindé que a Portuguesa não tinha. Essa ajuda pode reerguer o time, vice-campeão brasileiro em 1996, mas que se apequenou na última década vítima de elencos ruins, muita troca de treinadores, falta de dinheiro e má gestão. O Lusa disputa a Série A2 do Paulista. A partir deste ano, o time será mais bem tratado. Com uma equipe forte, a esperança é que todos os outros problemas do clube sejam resolvidos gradativamente. O torcedor tem esperança. Clube tem dívida perto dos R$ 400 milhões.