Suba no dirigível e veja como está ficando o novo Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid

Foto: Divulgação Real Madrid

Veja como está ficando o novo estádio do Real Madrid, o lendário Santiago Bernabéu. As imagens são feitas do alto por um dirigível. Como todos sabem, o time de Zidane e Vinícius Jr. manda seus jogos no pequeno Alfredo Di Stéfano. A nova arena segue as linhas da cidade de Madri. Mais parece um novo shopping center na cidade. O clube deve levar mais dois anos para finalizar a obra, cujo custo deve ficar perto dos R$ 4 bilhões, de acordo com apuração da imprensa espanhola.