Sul-americana pode baixar as vaias ao São Paulo, mas tira o time do perigo de queda no Brasileirão

Quatro pontos separam o São Paulo dos times da zona de rebaixamento do Brasileirão. Após derrota para o Fortaleza dentro do Morumbi no fim de semana, a torcida voltou a vaiar os jogadores e o técnico Rogério Ceni, repetindo o enredo da temporada passada, quando a equipe também viveu momentos complicados e sofreu ameaças de cair. A próxima rodada pode acionar o sinal vermelho para o Tricolor. Ele e o Botafogo, com 27 pontos, são os dois clubes tradicionais mais próximos da zona de rebaixamento.

Foto: SPFC

As vaias vão se intensificar caso o São Paulo não reaja. Tem sido assim. No fim de 2021, Rogério Ceni quis ir embora porque o clube não tinha dinheiro algum para reforços e havia vendido alguns jogadores importantes. Neste ano, o treinador trabalhou com os jogadores que pediu, mas esse processo de renovação do elenco ainda não acabou. Na verdade, ele passa a ser contínuo no futebol brasileiro. O que salva o São Paulo dos gritos mais altos de sua torcida (espero que não tenha invasão de torcedores ao CT da Barra Funda) é a possibilidade (boa) de o time chegar à final da Sul-Americana. Joga na quinta diante do Atlético-GO, um rival teoricamente parelho nas atuais condições. Trata-se da primeira partida da semifinal.

Desse modo, imagino, a torcida está na moita, esperando para ver o que vai acontecer na competição sul-americana. Chegar à final de um torneio internacional pode apaziguar os ânimos pelos lados do Morumbi, mas tira o time do buraco do Brasileirão. Desde o começo da disputa nacional, Ceni já vislumbrava esse perigo e sempre defendeu o Nacional como sua meta. Os resultados, no entanto, foram empurrando o São Paulo para as Copas (do Brasil e Sul-Americana) e o treinador teve de segurar seu time no Brasileirão, mas ele quase não se valeu de formações mais fracas para disputá-lo. Ocorre que os jogadores cansaram e também, automaticamente, passaram a pensar e a focar nos mata-mata.

Digo há meses que esse São Paulo nunca foi para 2022, mas existe uma possibilidade de ganhar um título importante. Então, não dá para abrir mão disso. É preciso centrar força por esse caminho, como Ceni tem feito com seus jogadores. Ocorre que o Brasileirão preocupa. Na verdade, aterroriza. O torcedor são-paulino bate no peito e diz que o time não cai, que nunca caiu, mas sabe que a equipe já andou pela navalha nesse quesito e respirou aliviada após algumas ameaças recorrentes. Ceni espera não viver esse inferno novamente, principalmente no fim de uma temporada desgastante. Nada está garantido por ora.