Tatuada na pele, a resposta de Neymar sobre as cobranças dos últimos dias após expulsão

Neymar deu uma resposta aos que duvidam da sua concentração e desejo de ganhar em campo. Ele tem sido duramente criticado pela expulsão em seu último jogo, também o que marcou sua volta ao futebol após ficar mais de dois meses ausente por contusão. As condenações ocorrerem menos pela expulsão em si e mais pela forma: tomou a bola do rival, empurrando o jogador para fora do gramado, num lateral. E depois ainda procurou briga no caminho do vestiário. Foi contido por seguranças.

O destempero foi comentado em Paris, sobretudo envolvendo um jogador de 29 anos e com duas Copas jogadas no currículo. A foto revela o que ele não consegue dizer com palavras e durante as partidas. Seu time, o PSG, joga nesta quarta-feira contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. O mundo do futebol estará de olho no brasileiro. Esperando pela sua resposta na bola.