Tchê Tchê tem a confiança de Cuca e chega para atuar de meia pelo lado direito

Tchê Tchê está fechado com o São Paulo. Chega para ser meia pelo lado direito. Dará mais toque de bola e cadência ao time, que hoje joga na correria de seus meninos de Cotia. Cuca adora o jogador. O São Paulo teria pago R$ 22 milhões para tê-lo. É mais uma peça importante para o time na temporada. Lembrando que Alexandre Pato já está trabalhando no CT. Ambos só serão usados no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Com as partidas das etapas de mata-mata do Estadual, o São Paulo saiu da fase ruim que o incomodava e voltou a ser um time competitivo após o fracasso na pré-Libertadores. O apoio da torcida volta aos poucos. Mesmo se não conseguir a classificação para a final diante do Palmeiras após empate de 0 a 0 em casa, já terá construído um outro panorama na temporada. Espero que o torcedor entenda isso. A confiança voltou, alguns bons jogadores foram contratados, o time acertou com Mancini sua maneira de atuar, alguns moleques assumiram a equipe e estão jogando bem, como Antony, e Cuca chegará esta semana. Por enquanto, só notícias boas.