Tem alguma coisa estranha no protesto da Mancha Verde contra Felipão e o Palmeiras

Fora de hora… O protesto de uma das maiores torcidas organizadas do Palmeiras em frente à Academia do time não tem nada de inteligente às vésperas do clássico com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é neste domingo, em Itaquera, 19h, somente com torcedores do time rival. Ora, por si só a disputa já traz mais de 100 anos de tradição e rivalidade, história e glória dos dois lados. Mas isso parece não bastar para os “organizados”. Foram lá na porta da Academia, na Barra Funda, onde o Palmeiras estava alojado para colocar mais pimenta no jogo, com ameaças de morte ao treinador Luiz Felipe Scolari e a alguns jogadores.

A vida não lhe pertence… Isso é um absurdo, irresponsabilidade pura. E tudo porque o time não vinha jogando bem nem ganhando suas partidas. Porque o técnico comentou que “ninguém morreu” quando foi eliminado da Copa do Brasil. A tranquilidade de Felipão diante das câmeras certamente não é a mesma no vestiário, onde ele tem de cobrar e cobra seus jogadores desde que se tornou técnico. Mas os “organizados” não aceitam isso. E falam em morte como se a vida de alguns deles (do time) fosse tirada depois dos 90 minutos de bola rolando. Em caso de derrota. Ou ganha ou morre!

Um grande erro… Mas esse comportamento, infelizmente, já vimos em outras ocasiões, com resultados trágicos. Não cabe mais no futebol. Nunca coube. Então, a manifestação foi um grande erro.

Cadê a CBF… Se fosse a CBF e se a CBF tivesse pulso, cancelaria a partida. Pararia o campeonato. Costurasse leis severas para ocorrência dessa natureza. Mas nada disso chega à sua sede. Ela se faz de surda e muda, cega na maioria das vezes para não se meter nos problemas que diz não lhe pertencerem.

Palmeiras, Crefisa e torcida… Ainda assim, acostumado a tudo isso, há alguma coisa estranha nesta história. Acompanhe comigo. O Palmeiras se gaba de ter um dos melhores patrocinadores do futebol, a Crefisa, que põe milhões de reais no clube. Essa mesma patrocinadora injeta dinheiro alto também na maior torcida organizada do time. Andam de mãos dadas no futebol e no carnaval. Alguns membros dessa organizada estão no conselho do Palmeiras, portanto, dentro de sua vida administrativa e política. Ocorre que a torcida que é do clube e usa suas cores e é bancada pela patrocinadora do time vai para a rua pedir a cabeça de quem? Do treinador e de alguns jogadores. Tem ou não tem coisa aí? O treinador, que não entende e não aceita isso, pode pegar o seu boné e ir embora amanhã mesmo. Ou a torcida está protestando porque sabe de alguma coisa nesse sentido? Está tudo muito estranho. O presidente não se manifestou. A patrocinadora ainda não comentou nada. Na tabela, o Palmeiras é segundo colocado após 12 jogos. Está na Libertadores e vai medir forças diante do Grêmio pelas quartas de final.