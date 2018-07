Thiago Silva será poupado em Goiânia, Neymar vai se soltando e Willian pede passagem

Direto de Teresópolis

Os primeiros seis dias de trabalho na Granja Comary modelaram uma cara para a seleção brasileira. Felipão não perdeu tempo, até porque tempo vale ouro nessa preparação. Ele conseguiu resgatar um pouco do entrosamento e disposição naquele grupo campeão da Copa das Confederações e já pensa na seleção para a estreia da Copa, dia 12. Seu capitão, Thiago Silva, não participará do amistoso de terça-feira contra o Panamá, em Goiânia. Felipão confirmou essa informação ao canal Fox Sport – o treinador tem chamados alternadamente os jornalistas de emissoras de TV para uma rápida entrevista após os treinos. Neste sábado foi a vez do canal esportivo.

O corte para o amistoso já era esperado. Thiago Silva não participou de todos os treinos da semana. Em alguns deles, exercitou-se na academia. Em princípio, de acordo com o treinador, o beque não será problemas para a estreia contra a Croácia. Thiago treinou no time reserva e não demonstrou qualquer limitação técnica. Mas o treinador diz que pretende poupá-lo por precaução.

Quem também vai dando o ar da graça é Neymar. O jogador começou a semana meio ‘sonolento’ após ficar quatro semanas de molho no Barcelona por causa de uma contusão no pé esquerdo. Jogou 30 minutos de uma partida oficial entre essa lesão e sua apresentação na seleção segunda. Neste sábado, fez seu melhor trabalho com bola, mais ainda com o freio de mão puxado. Ocorre que o pouco que faz já parece grandioso perto da igualdade dos companheiros. O seu gol no coletivo foi simples e objetivo, como deve ser o futebol. Parou na frente de Jefferson e numa atitude rápida e inteligente, mandou a bola pelo caminho mais curto para o gol: entre as pernas do goleiro.

Por fim, no trabalho deste sábado, Willian começou a colocar as asinhas de fora. Foi melhor que Oscar no meio de campo do time reserva e na segunda parte do trabalho tirou o colete de Hulk. Felipão vai testar algumas formações nos amistosos da semana que vem. Quer descobrir e fortalecer novas formações na seleção. Certamente uma delas será com Willian em campo e não no banco.