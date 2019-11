Tiago Nunes não perde partidas do Corinthians e já vai fazendo suas avaliações para 2020

2020… Tiago Nunes já começou a montar dossiês dos jogadores do Corinthians. Ele ainda não assumiu o time, nem por isso deixa de observar os passos da equipe nesse restinho de Campeonato Brasileiro. Tenta adequar os jogadores do elenco ao que pensa para o time em 2020. Saídas rápidas pelas pontas e meio, meio de campo encorpado e defesa segura. Com defesa e meio de campo defensivo ele não terá tantos problemas. Gil, Cássio, Fagner, Junior Urso, são todos atletas de qualidade e que devem permanecer no grupo. Isso se não forem negociados. Cássio e Fagner olham para fora do Parque São Jorge faz algum tempo. Precisam de ar novo na profissão. Ao mesmo tempo, se declamam para o Corinthians como se não houvesse outro lugar para jogar. Sabemos que não é bem assim.

Problemas no meio e ataque… Tiago Nunes terá dor de cabeça para arrumar meio de campo e ataque. Não existe no elenco armadores e atacantes confiáveis. Há alguns bons jogadores e nada mais do que isso. São atletas para compor time e não para serem titulares. Love é o melhorzinho deles, mas tem dificuldades de atuar em todas as partidas. O corpo já não suporta mais. Os demais alteram momentos interessantes com períodos de absoluta escuridão.

Arena e trocas… No meio desse caminho para 2020, Tiago Nunes recebeu algumas informações importantes. A primeira delas, sabida por todos, é que não há dinheiro fácil no clube. Sem dinheiro, não se vai às compras. Mas há crédito na praça. A segunda informação dada ao treinador é que a Arena Corinthians precisa ser paga. Há toda uma engenharia de pagamentos das prestações que respinga no futebol. A Caixa apertou as cobranças para o lado do clube e isso precisa ser resolvido. Pelo menos o encaminhamento das parcelas. Portanto, Tiago Nunes tem apenas uma saída. Voltar ao período das trocas. Sim, trocar jogadores. Nesta semana ventilou-se uma troca de Cássio por Luan, do Grêmio. Há um outro bom jogadores, Thiago Neves, do Cruzeiro que se interessa em defender o Corinthians. Thiago não ficará na Toca da Raposa em 2020, mesmo tendo contrato. Nada disse, no entanto, é confirmado pela diretoria do clube.

Falta craque… Ambos cairiam muito bem no Corinthians, de modo a dar ao torcedor mais esperança para o próximo ano. O Corinthians tem uma espinha dorsal, mas carece de alguns bons jogadores. Carece de recheio. Tiago Nunes tem a fórmula do sucesso trazida do Athletico-PR. Mas sabe que não basta copiar seu estilo para fazer o Corinthians jogar mais. Os times são diferentes, assim como suas torcidas e histórias. Ele tem a confiança do torcedor, mas terá de trabalhar rápido, já no torneio de preparação nos EUA e Paulistão.

Malas prontas… Quem não se enquadrar no seu modo de ver e praticar futebol, fará as malas, como prometeu o próprio presidente Andrés Sanches. A meta nas próximas partidas e garantir a disputa da Libertadores do ano que vem. Isso já terá sido uma grande conquista para esse grupo.