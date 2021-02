Tiger Woods usava um carro sul-coreano quando capotou, o Genesis, que não tem no Brasil

Quando fiquei sabendo do acidente de carro de Tiger Woods, depois de me informar que ele estava amparado em um hospital de Los Angeles, fui saber com qual carro estava quando capotou. Era um Genesis, modelo GV80, maior e mais luxuoso SUV da marca premium da Hyundai. Esse carro foi lançado em dezembro. O golfista foi operado e passa bem.

Foto: Divulgação Hyundai

Tiger Woods saiu da estrada e caiu numa ribanceira. O carro ficou de rodas para o ar. Se tivesse em outro carro, o golfista poderia ter se machucado mais? Nunca saberemos. De acordo com Alex Villanueva, xerife do condado de Los Angeles, o interior do veículo estava inteirinho. Esse carro tem dez airbags, aqueles balões que se inflam quando acionados pelo choque, uma batida, por exemplo. Dez. O esportista foi retirado do carro após desatar seu cinto de segurança.

Como estava disputando um campeonato de golfe na região que levava o nome do carro, Genesis, Tiger Woods ganhou o modelo de presente. A empresa tem um conceito de carro premium desde 2007, todos, claro, de luxo. Em 2015, a marca sul-coreana batizou a versão Genesis. Seu mercado é o americano. É lá que ele cresce. Um carro feito para poucas pessoas. Para se ter uma ideia, no Brasil ele concorre com o BMW X5, Audi Q8 e Volvo XC90. Mas o Genesis não está no País.