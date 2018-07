Tite é melhor do que Dunga em tudo, mas terá de se acertar com Neymar

Não tenho a menor dúvidas de que Tite seja melhor do que Dunga em todos os ‘fundamentos’ da carreira, da organização do time ao trato com os jogadores, passando pelo aprendizado natural da profissão. Tite só faz amadurecer nos últimos dez anos, diferentemente do que ocorreu com colegas que eram reverenciados na beira do gramado. Por isso que seu nome é incontestável, em todos os sentidos. Mas há algumas falhas que precisamos apontar em sua carreira. Uma delas é levar seu filho Matheus como auxiliar. Não conheço o rapaz, mas certamente, por conhecer mais Tite, não tenho dúvidas de que seja boa pessoa como o mãe, de educação refinada e bom trabalhador. Só me desagrada andar na cola do pai. Coisa pequena, mas penso que ele poderia conseguir suas atividades por conta própria. É muito pessoal isso. E sei o orgulho que deve ser para um pai trabalhar ao lado do filho, mas num País como o nosso, essas coisas não pegam bem. Embora no futebol em nada desabone o treinador.

Tite sai abraçado pelo Corinthians, onde foi feliz e onde também deu muitas alegrias. Mas deixa um rombo no clube e muito provavelmente fará o projeto-2016 naufragar – para alguns, já havia naufragado com a eliminação na Libertadores da América. Não há como sobreviver no meio do ano, após 8 rodadas, sem ele, com mudanças e nova comissão, com a ameaça de perder mais jogadores. Semana passada, Felipe deu adeus com destino ao Porto. Dia 20, na abertura da janela, outros podem deixar o Parque, como o volante Elias e o atacante André, que agora não terá mais o chefe para apostar nele. Mas entendo também que não havia outra saída ou solução para aceitar o convite. Tinha de levar seus pares.

NEYMAR

De agora em diante, o foco estará nos jogadores da seleção, os melhores do Brasil, e num time desconfigurado. Chamar os mais talentosos jogadores também é uma novidade na carreira de Tite. E o maior deles, Neymar. Tite e Neymar precisam se acertar, em todos os sentidos. Até então, desde Felipão e Parreira e passando por Dunga, Neymar tornou-se o ‘presidente’ da seleção brasileira, com liberdade para chiliques e movimentos concedidos a poucos. Sempre fez o que quis por saber da sua importância para o time, que é gigantesca. Ocorre que Tite é do tipo que não tolera diferenças entre as pessoas, entre os jogadores do elenco. Trata a todos de forma igual e não deixa que essa gestão se perca e que ele perca o grupo. Já mandou embora do Corinthians jogadores ‘sem compromisso’. Com Dunga, Neymar piorou seu rendimento, abusou da tarja de capitão e prejudicou a seleção em alguns movimentos.

Dentro de campo, Tite e Neymar também terão de se acertar. O treinador tem de encontrar uma posição para o jogador. Meia, atacante pela esquerda, falso 9? Tudo isso terá de ser resolvido com ele e com os outros jogadores. Tite, até agora, não tem formado o Corinthians em função de jogadores. Sua característica se assemelha mais ao que faz Löw na Alemanha, em que todos jogam pelo time e pelo companheiro. Se for assim também na seleção, Neymar terá de se enquadrar no esquema. Seu novo trabalho certamente não será levar a ‘forma pronta’ do Corinthians para a seleção. Será muito mais do que isso, inclusive o de resgatar alguns jogadores, como Marcelo e Thiago Silva, talvez outro goleiro, Ganso…

ESTREIA

Como todo técnico nacional, não terá tempo de nada. E sua estreia oficial será nas Eliminatórias da Copa do Mundo, dia 2 de setembro, contra o Equador, em Quito, cidade cuja altitude é de 2.850 metros. Nem é preciso dizer que o torcedor espera um time melhor e mais competitivo, com mais qualidade e padrão, mesmo na base da conversa. Tite sabia disso e não vai se esconder atrás dessa desculpa, que não é uma simples desculpa, mas uma realidade. Mas ele aceitou.

CBF

Para a CBF, o ‘sim’ de Tite significa que a entidade ainda comanda o futebol brasileiro, não tem resistência e que faz o que bem entender, da forma que achar mais adequado. Marco Polo del Nero continua, mesmo que escondido, mandando em tudo e tendo suas vontades (como contratar Tite) aceitas. O ‘sim’ de Tite perpetua esse comando no futebol, e nos faz crer que nada mudará, a não ser o futebol do time.