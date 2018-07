Tite expõe suas dúvidas na lista final para a Copa da Rússia

A convocação do atacante Diego Tardelli, que atua na China, demonstra a tamanho das incertezas de Tite para a posição. O treinador apela para o jogador que apareceu lá atrás na seleção, mas se escondeu no futebol chinês e saiu, por tempos, da mira da seleção. Taison era o atacante do chamamento anterior. Não está na lista desta sexta-feira para os jogos contra Bolívia e Chile, em outubro, os últimos das Eliminatórias Sul-Americanas. São os últimos passos para a Rússia. Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Neymar são os outros homens de frente escolhidos, e eles me parecem com vagas asseguradas para o Mundial. Há uma quarta vaga em aberto. Esta roda na cabeça do treinador. Não tem dono.

“Tardelli tem uma história na seleção brasileira”, justificou o treinador para ter optado pelo atacante do Shandong Luneng. Disse que ele joga por dentro e por fora, pelo meio e mais aberto. Negou que o grupo esteja fechado. E não falaria isso jamais. Ele monitora pouco mais de 50 jogadores. Não chega a 60. É deste grupo que sairá os 23 da Copa. A decisão amadurece a cada dia vencido em direção à Rússia. Talvez Tite tenha de tomar sua decisão mais dura desde que assumiu o comando da seleção. A escolha. Ele trabalhou com os melhores jogadores na sua concepção, sempre. Motivou a todos e agora terá de excluir a maioria. Cortar da própria carne. Tite odeia isso.

Tite se preocupa com o que dizer para seus jogadores. Corrói por dentro ter de falar ‘não’ para a maioria. Essa experiência ele nunca teve. Nos clubes, o elenco é único, muda em função de vendas pontuais, contusões e suspensões. Mas nunca, ou quase nunca, por escolha. Todos nos clubes, de alguma forma ou de outra, acabam jogando. Mas só os melhores vão para uma Copa do Mundo.

Outro nome que aparece agora na lista de Tite e me parece bastante fortalecido é o de Diego, do Flamengo. O treinador resumiu a escolha dizendo que Diego veste a camisa da seleção e não sente o peso dela, o peso de ter ganho cinco campeonatos mundiais. Digo mais: Diego é inteligente em campo, paciente, tranquilo, sabe mudar a direção da bola, recua e avança na mesma passada, e cobra faltas. Além de Neymar, um pouco Willian, o Brasil não tem um exímio cobrador de falta. Sim, sou fã de Diego. Mas ele também tem feito por merecer esta convocação.

A LISTA

Abaixo um entendimento meu dos que vão para a Copa, salvo contusões nesta reta final

Atacantes

Roberto Firmino (Liverpool) – Vai para a Copa

Diego Tardelli (Shandong Luneng) – É dúvida

Gabriel Jesus (Manchester City) – Vai para a Copa

Neymar (PSG) – Vai para a Copa

Meias

Casemiro (Real Madrid) – Vai para a Copa

Paulinho (Barcelona) – Vai para a Copa

Fernandinho (Manchester City) – Vai para a Copa

Philippe Coutinho (Liverpool) – Vai para a Copa

Renato Augusto (Beijing Guoan) – Vai para a Copa

Willian (Chelsea) – Vai para a Copa

Diego (Flamengo) – Vai para a Copa

Arthur (Grêmio) – É dúvida

Zagueiros

Miranda (Inter de Milão) – Vai para a Copa

Marquinhos (PSG) – Vai para a Copa

Thiago Silva (PSG) – Vai para a Copa

Jemerson (Monaco) – É dúvida

Laterais

Daniel Alves (PSG) – Vai para a Copa

Danilo (Manchetser City) – É dúvida

Filipe Luís (Atlético de Madri) – Vai para a Copa

Marcelo (Real Madrid) – Vai para a Copa

Goleiros

Cássio (Corinthians) – Vai para a Copa

Alisson (Roma) – Vai para a Copa

Ederson (Manchester City) – Vai para a Copa