Tite transpira um coração em sua camisa na partida do Corinthians com o São Caetano

Tite vestiu a camisa do Corinthians de corpo e alma, como nesse flagrante do repórter-fotográfico JF Diório, do Estadão. Não é preciso fazer força para ver que o treinador suou um coração em sua camisa durante a partida contra o São Caetano, válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians venceu por 1 a 0 neste sábado e se juntou ao Palmeiras na liderança da tabela, ambos com 20 pontos. Tite deu sua contribuição. Convenhamos, não é todo mundo que transpira seu amor ao que faz. Como essa, lembro apenas da camisa de Pelé em jogo pela seleção brasileira. Depois dessa, Tite ganhará mais prestígio no Parque São Jorge (clic na foto para ampliá-la).