Tite vai dar um giro pelo mundo antes de voltar ao batente, no Brasil ou fora dele

Domingo, o técnico Tite faz sua última partida no Corinthians. Deixará saudades ao torcedor, talvez não por esse ano, mas pelas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa. Temos a tendência de condenar todos em fim de temporada. Um erro grotesco. Tanto Tite quanto todos os jogadores que chegam nessa reta final de anos desgastados e se arrastando em campo foram fundamentais para a história do clube. E fazem parte dela para a eternidade.

Tite vai dar um giro pelo mundo antes de assinar novo contrato. Ele fará um curso de técnico na Uefa, baseado em Portugal, e depois visitará as crias nos Estados Unidos e Canadá , agora em janeiro. Até abril, ficará na boa com a família, pensando na vida e na carreira, e na possibilidade de voltar em grande estilo, de preferência. Poucos técnicos têm essa coragem e se dão o direito de parar um pouco. A corrida desenfreada por um lugar no banco quase sempre leva o profissional a tomar decisões nem sempre acertadas.

Tite não quer fazer isso. Não precisa. E nem do dinheiro, ao que parece, já que recusou oferta de quase R$ 1 milhão por mês no futebol chinês. Tomou a decisão certa. Não conseguiria nada na China, a não ser ganhar mais dinheiro. Voltaria mais rico e mais esquecido. E tudo mundo sabe que crédito no mundial é artigo de luxo quando não se sabe usá-lo.

Tite também não pensa em se sentar ao lado do telefone fixo de sua casa, em Caxias ou São Paulo, para ficar atendendo aos telefonemas de empresários e dirigentes de clubes. Está atrás de uma grande oportunidade, que pode vir da Europa, dos Emirados Árabes ou da seleção brasileira. Ele não vai emperar a Copa para tentar herdar a vaga de Felipão, a não ser que tenha garantias do próximo presidente da CBF, que terá eleições em abril.

O Porto tem a intenção de trocar de treinador e o nome de Tite começa a ser especulado em Portugal. O fato de ter ganhado o Mundial de Clubes da Fifa diante do Chelsea o fez conhecido na Europa. E os português gostam de trabalhar com profissionais do Brasil. Tite não sabe de nada disso ainda. E não abre mão de ver os familiares em Caxias e depois os filhos fora do País. Antes disso, nada acontece na sua carreira.

