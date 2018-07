Tomar seis gols do Mirassol no primeiro tempo é difícil de engolir. Pobre Palmeiras

Pela primeira vez em anos começo um texto depois de ver somente 45 minutos de uma partida de futebol. Partida em que o Palmeiras tomou seis gols do Mirassol e conseguiu fazer apenas dois: 6 a 2, em jogo válido pelo Campeonato Paulista de 2013. Faço questão de escrever esses detalhes para que se registre o fato. O Palmeiras tenta se formar para subir para a Série A do Brasileiro, e beliscar uma vaga na fase de mata-mata do Estadual. O Mirassol, 16º colocado antes da rodada, se desdobra para não cair no Paulistão. Era vitória cantada, talvez tenham pensado os jogadores do time da capital paulista e também seu treinador.



Todos estavam enganados. Mas muito enganados. E a surra certamente trará consequências dentro da Academia nesta quinta-feira. Vá lá que o Palmeiras tem jogo importante pela Libertadores semana que vem, e que qualquer modificação tenha de ser adiada por causa disso. Ocorre que comissão técnica nenhuma consegue sair ilesa de vexame tão grande. O Palmeiras até pode fazer mais gols, mas nada vai apagar os seis que sofreu em 45 minutos de uma nanico. Um vareio de bola.

Como no futebol a culpa sempre recai nas costas do mais fraco, pode sobrar para Gilson Kleina, que até então era defendido por todos os dirigentes dentro do Palmeiras. Duvido que o treinador sobreviva até o início da Série B. O comandante responde pelos fracassos e por parte dos sucessos. Pode até nem aparecer quando o time se sai bem, mas dificilmente não é visto quando derrotas acontecem. Tomar seis gols do Mirassol no primeiro tempo não é normal nem para esse Palmeiras. Gilson Kleina terá de responder por isso.

É preciso olhar atentamente também para meia dúzia de jogadores, com o perdão do trocadilho. Neste primeiro tempo, Juninho teve participação em três gols do Mirassol. Então a culpa não é somente do treinador. A defesa palmeirense não existe, o meio de campo não funciona e o ataque deixa a desejar. Resumindo, o Palmeiras está longe de ser chamado de time. É preocupante, sobretudo para o desempenho da equipe na Segundona. O torcedor não merece esse time.