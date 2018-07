Torcedor do Flamengo é proibido de ver jogos do time

Diego Jorge Santos Gomes, um torcedor, está afastado dos estádios de futebol em jogos do Flamengo pelo prazo de 12 meses. A determinação foi da juíza Cláudia Fernandes Bartiolo Suassuna, do 3º Juizado Especial Criminal. Seu relato está contido no ofício 04/2011/OF, de 07/01/2011.

A punição só é válida para jogos no Rio de Janeiro. O torcedor deve se apresentar em um distrito policial toda vez que o Flamengo entrar em campo. Se isso não acontecer, não há como saber se a pena está sendo, de fato, aplicada.

A coragem da juíza também deve se espalhar pelos estádios do Brasil. Torcedor briguento, arruaceiro e que vai ao estádio para outros fins que não ver a partida, se for pego pela PM, vai ter de pagar pena semelhante. Se for reincidente, o gancho vai aumentando até o cara se tocar.