Torcedor sabe das coisas e teme os grandes da Europa na chave do Brasil

Enquete feita pelo portal do Estadão aponta as seleções mais temidas nesta primeira fase da Copa do Mundo, cujo sorteio dos grupos acontece a partir das 14 horas (horário de Brasília), na Costa do Sauipe. São as europeias França, Holanda, Itália, Inglaterra e Portugal, nessa ordem. Cerca de 550 pessoas opinaram. A pergunta da enquete era ‘que seleção você não gostaria de ver no grupo do Brasil?’.

França e Holanda trocaram de posição no decorrer da pesquisa, com os holandeses saindo na frente, mas depois perdendo terreno para o time francês. A Holanda carimbou a volta da seleção de Dunda da Copa da África do Sul, ganhando do Brasil por 2 a 1. Aquela partida, e da forma com foi, com expulsão de Felipe Melo e falha do goleiro Julio Cesar, ainda está fresca na lembranca dos brasileiros.

A presença do ex-jogador Zidane ao Sorteio no Brasil pode ter influenciado a escolha dos torcedores em relação ao time francês, de Ribéry. Zidane liquidou com o Brasil no Mundial de 1998, na França, quando também ocorreu aquele episódio da convulsão de Ronaldo. Foi um passeio francês, mas o Brasil bem recentemente dos franceses em Porto Alegre.

A Itália sempre será temida sobretudo pela tradição que tem em Copas. O Brasil ganhou dos italianos em 1970, mas sentiu o dissabor da derrota em 1982 com os gols de Paolo Rossi. Brasil e Itália serão sempre candidatas ao título dos Mundiais e por isso talvez o torcedor brasileiro entenda que não seria uma boa vê-los frente a frente. Penso que Brasil e Itália fariam uma abertura de Copa inesquecível no Itaquerão. Nessa mesma conta, incluo a Inglaterra, um time que vive mais de seu passado do que propriamente das conquistas recentes.

E por fim, a enquete do Estadão registra um certo temor em enfrentar Portugal, claro, porque o time dos ‘colonizadores’ tem Cristiano Ronaldo em suas fileiras – talvez o melhor jogador do mundo na atualidade.