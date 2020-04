Torcedor vai rever final da Copa de 2002, quando o Brasil bateu a Alemanha com 2 gols de Ronaldo

Sem partidas, sem futebol, sem Olimpíada e sem eventos esportivos, as emissoras de TV estão se reinventando para atender o público desta área, e que não é pequeno no Brasil. Quem tem arquivo está se dando bem. Nesse caminho, a Rede Globo resolveu mostrar no domingo de Páscoa, dia 12, quando as famílias deveriam estar reunidas para celebrar, a final da Copa do Mundo de 2002. Foi num 30 de julho dezessete anos atrás. O Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0 e festejou o pentacampeonato. Foi a última Copa do Mundo que a seleção ganhou.

A decisão de mostrar grandes jogos do passado e de Copas já tinha sido tomada no SporTV, o canal pago da emissora. Em tempos normais, dos domingos de decisões no futebol, a Globo jamais mostraria um jogo velho. Mas com essa pandemia e paralisação de tudo, isso foi possível. E vai passar no horário nobre do futebol aos domingo, 16h. É para o torcedor se sentar em frente da TV e matar saudade. Há uma geração de garotos que não viu aquela Copa. Eles estão com 17 ou 18 anos. Muitos não viram Ronaldo jogar no auge.

O Fenômeno marcou dois gols naquela partida, mas é cobrado por Rivaldo até hoje por tê-lo feito “famoso”. O jogo foi no Japão, depois de o Brasil passar uma parte da competição na Coreia do Sul. Felipão concentrou o time em Ulsan na primeira etapa. O treinador tinha seu fiel escudeiro Murtosa ao lado. Felipão acreditou em Ronaldo. Levou o jogador machucado e foi recuperando sua condição e confiança nas partidas. Os dois gols na final compensaram o esforço. O Brasil ganhava sua quinta taça e tava pinta de que não pararia por aí – mas esse é outro assunto. Felipão ainda teve de bater no peito e segurar o Brasil inteiro pedindo a convocação de Romário. Ele não levou o atacante.

O JOGO

Local: Yokohoma, Japão

Resultado: Brasil 2 x 0 Alemanha

Campanha: 7 vitórias em 7 jogos

Gols marcados: 18

Gols sofridos: 4

Titulares da final: Marcos, Lúcio, Roque Júnior e Edmílson; Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos; Ronaldo e Rivaldo. Técnico. Felipão