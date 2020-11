Torcedores do Palmeiras flagram Ramires na noite sem máscara e caso vai parar na diretoria

As redes sociais de torcedores do Palmeiras se agitaram nesta sexta-feira após conselheiro do clube, também ligado à torcida, denunciar que o meia Ramires se divertia em balada sem usar máscara e em meio à aglomeração. A diretoria ficou sabendo do caso e pretende dar encaminhamento interno. Ramires e a turma do futebol ainda não se manifestaram. Muito provavelmente nem vão. Ramires publicou um “cansei” nas redes após ver seu nome correndo na internet. Ele estava cotado para jogar neste sábado contra o Fluminense. Tem contrato e tem sido útil ao time. A denúncia chega num momento em que o Palmeiras tem cinco jogadores contaminados com covid.