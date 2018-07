Torcida do São Paulo espanca rival da Ponte Preta em Campinas

Torcedores do São Paulo voltaram a brigar na noite desta terça-feira após jogo do time Sub-20 contra a Ponte Preta, em Campinas. As imagens, gravadas informalmente, mostram um grupo de torcedores do clube paulista ‘massacrando’ um oponente, já caído no chão e sem qualquer reação. Pela gravação, anônima, é possível ouvir alguns do grupo pedindo o fim das agressões. Mas nem todos param de bater no rapaz. Passados alguns minutos, todos saem em debandada. Um deles grita ‘Torcida Independente’, a maior organizada do São Paulo. O confronto ocorreu na frente da Prefeitura, na Avenida Anchieta, em Campinas. O rapaz em questão foi identificado como Luís Felipe Guimarães, de 18 anos. Ele foi socorrido no hospital Ouro Verde e já recebeu alta, de acordo com informações do SPTV da Rede Globo. A polícia encontrou no local, além de rojões, oito barras de ferro e três pedaços de madeiras.