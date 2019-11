Torcida do São Paulo pega no pé de Alexandre Pato, Hernanes e Daniel Alves

Na bronca… Por enquanto o tiro saiu pela culatra no Morumbi em relação às contratações de Alexandre Pato, Hernanes e Daniel Alves. O torcedor está insatisfeito com esses jogadores por entender que eles poderiam entregar mais do que estão entregando.

Ira do torcedor… Na manifestação dos torcedores após a derrota para o Athletico-PR em casa, a segunda seguida, o trio foi alvo de insultos. Pato já vem sofrendo cobrança faz algum tempo. Ele não reage. Joga pressionado e isso o faz errar muito no comando do ataque. As bolas também precisam chegar em melhor condição. Mesmo assim, é dele que se espera gol. O banco de reserva tem sido uma opção para que o técnico Fernando Diniz o tire do olho do furacão. Mas isso é pouco. Pato desperta a ira do torcedor onde quer que vá.

Fora de forma (?)… Da mesma forma, a bronca com o Profeta Hernanes é gigantesca nesse momento. Ele joga mal. Não entra em forma. Sofre com lesões por causa da idade mais avançada. Hernanes está no clube desde o começo do ano, mas nunca conseguiu se firmar, fazer uma sequência, responder ao que se espera dele. É bom de conversa, mas está devendo futebol.

Precisa jogar mais… Outro a se juntar no grupo dos “perseguidos” pelo são-paulino é o recém-chegado Daniel Alves, que desembarcou no Brasil dizendo que tinha muito a oferecer ao futebol nacional, mas que agora se defende afirmando não ser o salvador da pátria. Está certo. Não é. Mas na visão da torcida do Morumbi ele poderia correr mais, criar mais, ajudar mais. Daniel não é lateral embora seja escalado na posição. Deixa um buraco em suas costas. Ninguém anda correndo muito por ele no time. Há quem diga que Daniel não tem um companheiro por perto para trabalhar. Não sei se é isso. O fato é que o trio está na mira e nas broncas da torcida.