Torcida prometeu o “terror” em nova queda do Corinthians: time perdeu para Flamengo e Palmeiras

Há muita preocupação no ar em relação à partida do Corinthians com o Atlético-GO nesta quarta-feira, na decisão que vale vaga para a semifinal da Copa do Brasil, em Itaquera. O clima azedou no clube depois das últimas derrotas e acontecimentos. O time foi eliminado da Libertadores diante do Flamengo na semana passada. No sábado, perdeu para o Palmeiras na Neo Química Arena e desceu a ladeira no Brasileirão. Willian foi embora e os torcedores voltaram a ameaçar a família do lateral Fagner após o tropeço diante do rival paulista.

Naquele jogo, a torcida deixou o estádio prometendo fazer o “terror” caso o Corinthians não passe pelo Atlético-GO. Ocorre que o adversário fez dois gols na primeira partida e os comandados de Vítor Pereira precisam fazer três para obter a vaga. Dois gols de diferença leva o jogo para as penalidades. Não é uma disputa simples. Espera-se casa cheia na arena, para mais de 40 mil torcedores.

A cobrança é gigantesca, portanto. E o clube parece uma panela de pressão. De quebra, o treinador corintiano deu declarações de que não teme perder o emprego e que tem dinheiro suficiente na conta corrente para não precisar do Corinthians. Pegou muito mal num Brasil que passa fome e que lamenta milhões de desempregados e com famílias em condição de miséria. Depois, Vítor Pereira pediu desculpas, desconversou, mas o dito já estava dito. Todos sabem no futebol que treinadores de grandes clubes ganham salários astronômicos. O que ele fez foi jogar isso na cara dos brasileiros. Mostrou falta de empatia com o próprio torcedor.

Uma eliminação do Corinthians na Copa do Brasil encerra semana, de quarta a quarta, péssima para o time. Se acontecer, fica fora de duas competições e ainda vê sua condição ameaçada no Brasileirão. Não se sabe o que vai acontecer com alguns jogadores que estão sendo ameaçados pelos torcedores com frequência. Willian sofreu com isso e pegou o boné na primeira oportunidade. Vai voltar para a Inglaterra, onde se sente mais seguro.

Esse tipo de comportamento do torcedor, das ameaças e de pessoas deixando o Brasil por causa dessa condição também é uma derrota para todos nós. Todo corintiano queria Willian na equipe. Mesmo não entregando tudo o que se esperava dele, o Corinthians é melhor com seu camisa 10 do que sem ele. Fagner pode ter o mesmo comportamento e pedir as contas. Cássio também teve o problema e também pode ficar até o fim da temporada apenas. Ninguém está a fim de pagar para ver.

Tudo parece muito incerto no Corinthians neste momento. Não está descartada a demissão de Vítor Pereira em caso de nova eliminação. O time deverá sofrer no Brasileirão. Há uma turma de bons rivais e jogando melhor futebol que pode tomar a posição da equipe paulista em breve. O time ocupa a terceira posição, atrás de Palmeiras e Flamengo.

Vítor Pereira tem contrato até o fim do ano. Nas últimas semanas, ele passou a impressão de que não está envolvido com o Corinthians. Quer ficar até o fim, continuar fazendo seu trabalho, mas a sensação é que sempre soube que não passaria desta temporada. Permanecer no Brasil nunca foi sua intenção. A diretoria já começou a olhar para o mercado em busca de um novo treinador. Com o trabalho de Dorival Junior no comando do Flamengo, de Felipão, no Athletico-PR, e de Fernando Diniz no Fluminense, os técnicos brasileiros recuperaram prestígio e voltaram a mostrar serviço. Os estrangeiros já não são mais unanimidades.