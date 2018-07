Dorival Júnior agora poderá contar com seu elenco completo, uma vez que não dará folga para Zeca, Thiago Maia e Gabigol após os Jogos do Rio. Todos eles já entram em campo nesta quarta para a partida contra o Vasco pelas oitavas da Copa do Brasil. Não tem moleza. O estafe do Santos registrou o retorno dos jogadores e a festa que fizeram com a medalha de ouro, inédita no futebol do Brasil.