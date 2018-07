Tudo certo para a volta das cervejas aos estádios de futebol

Parece que está tudo acertado para que bebidas alcoólicas (cerveja) voltem aos estádios de futebol. Brasília e CBF já têm tudo aprovado. Basta agora o Congresso Nacional assinar, o que deverá ocorrer até março. Na prática, não vai mudar nada, a não ser a comodidade do torcedor brasileiro, que terá de andar menos para comprar sua latinha gelada. E também não precisará mais escondê-la quando policiais se aproximam.

Ou alguém acreditava que as bebidas não eram vendidas. Todo mundo já denunciou isso. É a mesma história dos cambistas em portão de estádio. A PM finge que eles não estão lá. Eles fingem que são trabalhadores e o comércio ilegal continua. O problema é que tem gente que compra. Sempre há aquele que não adquiriu o ingresso com antecedência ou que não quer encarar as demoradas filas das bilheterias.

São esses que alimentam a venda dos cambistas.

O fato é que a Fifa forçou e vai conseguir que as bebidas voltem aos estádios. E não somente durante a Copa de 2014. A proposta, depois de aprovada, estará valendo para jogos de todos os campeonatos em todas as temporadas.

Torcemos então para que o torcedor siga a orientação dos órgãos públicos. Beba com moderação. E se beber, não dirija. E também não se torne mais valente do que é. E se puder evitar de beber na frente das crianças, melhor. Duvido que tudo isso aconteça. É difícil. Mas torço.

O policiamento também vai ter de ser mais efetivo dentro dos estádios, porque agora o torcedor passará a beber lá. Essa é a novidade da lei. Porque fora, nas imediações, isso nunca deixou de acontecer. Todo mundo sabe. Afirmar o contrário seria hipocrisia. Prefiro acreditar que o torcedor brasileiro está mais educado e consciente. Daí meu voto de confiança a ele. Tomara esteja certo.