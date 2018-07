Um ano bom para quem se organizou direito

A temporada 2012 até que foi justa com os clubes de São Paulo. Quem plantou, colheu. E quem cuidou da plantação até o fim, colheu mais. Foi o caso do Corinthians, que fechou o ano nos braços do povo e no topo do mundo. Além de ter feito sua parte em campo – ganhando os jogos que precisava ganhar -, o clube demonstrou tamanha capacidade de se organizar, planejar e se vender como nenhum outro. Nem o Flamengo, que tem torcida no Brasil todo, fez tanto barulho como o time do Parque São Jorge. O Corinthians praticamente surfou na mesma onda o ano inteiro, e sem tomar caldo.

Em compensação, seu maior rival, o Palmeiras, termina 2012 sendo gozado na festa. Colhe o que plantou também. O Palmeiras teve nesses últimos 12 anos um único momento de lucidez, quando se organizou e trabalhou acertadamente para tomar do Coritiba a taça da Copa do Brasil. Tivesse se espelhado naquele momento, poderia ter conseguido escapar da degola no Brasileirão. Caiu. A frustração foi grande do palmeirense, que só não demonstrou isso com mais revolta porque o time vinha morrendo rodada após rodada, feito um infermo desenganado no leito do hospital. Foi vergonhoso, sobretudo porque o clube entra na reta final de seu centenário (em 2014) e na beira de entregar um dos estádios mais modernos do País, a Arena Palestra. Esses dois momentos não condizem com a derrocada da equipe. 2013 será então um ano de recuperação. Tomara que o Palmeiras se mire nas lições do Corinthians. Quais licões? As que todos nós já conhecemos: organização, aposta no técnico, elenco que funcione, jogadores úteis e de qualidade, pagamento em dia e condições de trabalho.

A temporada 2012 também foi generosa com o São Paulo, que no frigir dos ovos acabou papando a Sul-Americana e erguendo a taça. Um dos momentos interessantes dessa conquista foi aquele em que o goleiro Rogério Ceni tirou do seu braço a tarja de capitão e a entregou ao menino Lucas, que se despedia do Morumbi. Ceni não precisava mais daquela conquista e teve a hombridade de passar a bola para o atacante que dava o seu adeus. Com Lucas o São Paulo fez dinheiro e também provou que a base continua sendo o melhor investimento para qualquer clube. Revelar e vender, ou somente revelar, é a nossa natureza. Sempre será.

Dos grandes de São Pauilo, o Santos, o que mais barulho fez em 2011 e o que emprega o melhor jogador do País, foi quem menos se deu bem. Ganhou o Paulistão e ficou nisso. Papou a Recopa, mas a importância dessa taça no cenário é bem pequena. De qualquer forma, trata-se de uma conquista. Muricy teve problemas para montar o time, sofreu com as ausências de Neymar, sempre chamado para a seleção, e viu Ganso tomar o caminho do Morumbi, onde já foi rei. O circo de Soleil, propagado por seu presidente lá atrás, com direito a ingressos salgados para quem quisesse ver o espetáculo, acabou cobrando R$ 1 por jogo e mesmo assim com público pequeno. A colheita não foi lá essas coisas.